Формула-1 продлила соглашение с промоутерами Гран-при Японии
«Формула-1» отменила Гран-при Японии-2021
В стране проблемы с коронавирусом
Фото: Формула-1
«Формула-1» на своем официальном сайте объявила об отмене Гран-при Японии в 2021 году.
Проблема с проведением гонки связана с проблемной ситуацией в Японии с распространением коронавируса COVID-19.
На текущий момент известно, что Гран-при Японии может заменить вторая гонка в Бахрейне.
Напомним, ранее организаторы Гран-при Бразилии попросили перенести гонку.
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