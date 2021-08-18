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«Формула-1» отменила Гран-при Японии-2021

В стране проблемы с коронавирусом

Автоспорт Формула-1
12:30
«Формула-1» отменила Гран-при Японии-2021
Фото: Формула-1

«Формула-1» на своем официальном сайте объявила об отмене Гран-при Японии в 2021 году.

Проблема с проведением гонки связана с проблемной ситуацией в Японии с распространением коронавируса COVID-19.

На текущий момент известно, что Гран-при Японии может заменить вторая гонка в Бахрейне.

Напомним, ранее организаторы Гран-при Бразилии попросили перенести гонку.

Карен Агабекян
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Гран-при Японии

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