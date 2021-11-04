Болельщикам на Гран-при Бельгии, возможно, выплатят компенсацию
Формула-1 после провала на Гран-при Бельгии ищет решение проблемы гонок во время дождя
Браун сообщил, что есть несколько вещей, которые могут улучшить видимость во время непогоды
Фото: GP Fans
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун сообщил, что «Королева автоспорта» ищет пути решения проблем во время дождевых гонок.
Что касается дождя, проводится довольно интересная работа по поводу спрея и видимости. На протяжении последних этапов [технический директор Ф-1] Пэт Симондс и другие люди из FIA общались с гонщиками – особенно с теми, кто пилотировал другие машины. Алонсо сказал, что в спорткарах гоняться в дождь куда легче, чем в болиде Формулы-1. Да, есть лобовое стекло и дворники, однако он сообщил, что там другой спрей.
Мы изучим, какой спрей создают новые болиды. У нас есть кое-какие идеи, как улучшить ситуацию. Есть две большие проблемы – аквапланирование и видимость. Аквапланирование относится к работе шин, и после определенного момента ты не можешь ничего поделать. Но видимость, вероятно, улучшить можно. Есть ряд вещей, которые мы изучаем – посмотрим, окажут ли они влияние.
Напомним, что из-за дождя результаты Гран-при Бельгии были определены после 3-х кругов за машиной безопасности.
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