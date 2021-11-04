Формула-1 после провала на Гран-при Бельгии ищет решение проблемы гонок во время дождя

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Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун сообщил, что «Королева автоспорта» ищет пути решения проблем во время дождевых гонок.



Мы изучим, какой спрей создают новые болиды. У нас есть кое-какие идеи, как улучшить ситуацию. Есть две большие проблемы – аквапланирование и видимость. Аквапланирование относится к работе шин, и после определенного момента ты не можешь ничего поделать. Но видимость, вероятно, улучшить можно. Есть ряд вещей, которые мы изучаем – посмотрим, окажут ли они влияние.