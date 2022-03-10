Формула-1 разорвала контракт на проведение Гран-при россии
Формула-1 разорвала контракт на показ гонок в России
Отныне в РФ недоступны никакие официальные способы посмотреть чемпионат
Фото: formula1.com
Формула-1 отказалась от официальных трансляций на территории России в 2022 году из-за событий в Украине, сообщает RacingNews365. Как сообщает источник, руководство серии расторгло контракт с телеканалом «Матч ТВ», являющимся эксклюзивным держателем прав на трансляции.
Помимо этого, Формула-1 официально прекратила работу стримингового сервиса F1 TV на территории Российской Федерации.
Таким образом, в России отныне недоступны никакие официальные способы посмотреть гонки Формулы-1 или младших серий.
Формула-1 отменила Гран-при России.
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