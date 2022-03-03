Формула-1 разорвала контракт на проведение Гран-при россии

В 2023 гонка должны была переехать в околицу Санкт-Петербурга

Фото: PlanetF1

Формула-1 сообщила о расторжении соглашения на проведение Гран-при россии, сообщает The Race. Этап, который ранее проходил в Сочи, а в 2023 должна был переехать на «Игору Драйв» вблизи от Санкт-Петербурга, должен был проходить до 2025 года. Из-за военного вторжения россии в Украину гонка в сезоне-2022 была отменена.



Отметим, что FIA решила жестко не наказывать российских пилотов, позволив гоняться под нейтральным флагом. Но многие Федерации автоспорта, например, Британии, Дании, Финляндии и прочие заявили о недопуске гонщиков, у которых лицензия стран-агрессоров.

Напомним, что россиян и белорусов не допустят к Паралимпиаде-2022.