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«Формула-1» учредила новую награду
Трофей будет присуждаться по окончанию сезона
фото - F1
В Формуле-1 учредили новую награду. Трофей будет присуждаться гонщику, который совершил наибольшее количество обгонов по ходу сезона. Награда будет вручаться в конце сезона.
«Данная награда, первая в своем роде, создана с целью отметить смелость, которую гонщики проявляют, совершая смелые маневры в стремлении добиться успеха».
В текущем сезоне лидером по количеству совершенных обгонов является пилот Aston Martin Себастьян Феттель.
Недавно Ф-1 отменила очередной Гран-при.
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