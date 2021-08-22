Гасли: «Ф-1 нужно стремиться к тому, как выглядит MotoGP»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 3
Сегодня 20
Завтра 11
Футбол (17 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли 2:0 Окончен
17:00 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Монако - Ланс 0:2 Окончен
22:00 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд 2:1 Окончен
16:30 Герта - Вольфсбург 1:2 Окончен
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах 4:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Интер - Дженоа 4:0 Окончен
21:45 Эмполи - Лацио 1:3 Окончен
21:45 Торино - Аталанта 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия 1:1 Окончен
20:30 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Окончен
23:00 Атлетик - Барселона 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай 1:0 Окончен
19:30 СК Днепр-1 - Рух 2:0 Окончен
19:30 Черноморец - Шахтер 0:3 Окончен
Футбол (3 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Арсенал - Челси 0:1 1-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Бавария - Кельн 0:0 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Заря 3:4 2-й тайм
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
16:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Окончен
18:30 Арсенал - Челси 0:1 1-й тайм
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Лион - Клермон 3:3 Окончен
21:45 Ницца - Марсель -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Бавария - Кельн 0:0 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Удинезе - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Наполи - Венеция -:- Запланирован
21:45 Рома - Фиорентина -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Атлетико - Эльче -:- Запланирован
23:00 Леванте - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Прикарпатье - Волынь 1:1 Окончен
15:30 Горняк-Спорт - Олимпик 0:2 Окончен
16:00 Николаев - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Агробизнес - Кривбасс -:- Запланирован
17:30 Ужгород - ВПК-Агро -:- Запланирован
18:45 Металлист - Оболонь -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Заря 3:4 2-й тайм
19:30 Колос - Александрия -:- Запланирован
21:30 Динамо - Десна -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Кальяри - Специя -:- Запланирован
21:45 Сампдория - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Подолье - Полесье -:- Запланирован
17:30 Альянс - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец -:- Запланирован
Теннис (3 события из 30) показать все
ATP 2021 (Winston-Salem, USA)
Календарь Таблица
02:00 Ник Киргиос - Энди Маррей -:- Запланирован
02:00 Маркос Жирон - Факундо Баньис -:- Запланирован
03:20 Артур Риндеркнеч - Симон Жиль -:- Запланирован

Гасли: «Ф-1 нужно стремиться к тому, как выглядит MotoGP»

Пилот Alpha Tauri хочет, чтобы борьба была более близкой
Автоспорт Формула-1
16:56
Гасли: «Ф-1 нужно стремиться к тому, как выглядит MotoGP»
Пьер Гасли / Фото: twitter.com/AlphaTauriF1

Пилот Alpha Tauri Пьер Гасли надеется, что с введением нового технического регламента в 2022 году команды станут ближе друг к друг, как в MotoGP:

Я думаю, что смена регламента призвана сократить отставания между командами. Хотя можно сравнить и с MotoGP – где я нахожу ситуацию удивительной, потому что там между собой борются сразу шесть производителей: Honad, Ducati, Yamaha, Arilia, KTM. И еще кого-то я забыл (Suzuki).

При этом в целом там у каждого есть шанс выиграть гонку по ходу сезона, потому что возможности команд примерно равны. Мне кажется, что именно к этому нужно стремиться Формуле-1, чуть больше стимулировать гонщиков и в определенный день давать каждому шанс на победу, сделать гонки более непредсказуемыми.

На протяжении многих лет у крупных команд было намного больше ресурсов, денег, возможностей – и они успели очень многому научиться. По уровню знаний они многократно опережают маленькие команды с меньшим бюджетом.

У них лучше инфраструктура, которую они построили, они работают эффективнее. И догнать их очень непросто. Однако я думаю, что стараясь сократить отставания в пелотоне Формула-1 идет верным путем. И если это случится, то у команд из середины пелотона будет больше шансов попадать на подиум и бороться за победы. И нам, как такой команде, именно это и нужно.

Ранее Гасли, который в личном зачете идет на 8-й строчке, поделился мнением о своем будущем в «Королеве автоспорта».

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Пьер Гасли Alpha Tauri

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Чемпион мира в составе Mercedes предположил, кто займет второй кокпит у Red Bull в следующем сезоне
Чемпион мира в составе Mercedes предположил, кто займет второй кокпит у Red Bull в следующем сезоне
Автоспорт Формула-1
6 августа 16:36

Новости: Автоспорт

Гасли: «Ф-1 нужно стремиться к тому, как выглядит MotoGP»
Гасли: «Ф-1 нужно стремиться к тому, как выглядит MotoGP»
Формула-1
16:56
Хорнер: «Не в нашей природе отказываться от борьбы, в любом сезоне»
Хорнер: «Не в нашей природе отказываться от борьбы, в любом сезоне»
Формула-1
21 августа 13:25
Норис: «Думал, что к этому времени Риккардо вернет привычный темп, ему нелегко»
Норис: «Думал, что к этому времени Риккардо вернет привычный темп, ему нелегко»
Формула-1
20 августа 16:00
Феттель – о упущенных титулах в составе Ferrari: «Я ни о чем не жалею»
Феттель – о упущенных титулах в составе Ferrari: «Я ни о чем не жалею»
Формула-1
20 августа 15:05
Босс Red Bull доволен вторым пилотом команды
Босс Red Bull доволен вторым пилотом команды
Формула-1
20 августа 10:01
Российский пилот – худший гонщик Формулы-1 по версии The Race
Российский пилот – худший гонщик Формулы-1 по версии The Race
Формула-1
19 августа 22:07
«Формула-1» отменила Гран-при Японии-2021
«Формула-1» отменила Гран-при Японии-2021
Формула-1
18 августа 12:30
Сайнс: «При переходе в Ferrari понимал, что буду соперничать с одним из самых быстрых пилотов мира»
Сайнс: «При переходе в Ferrari понимал, что буду соперничать с одним из самых быстрых пилотов мира»
Формула-1
17 августа 14:50
Организаторы Гран-при Бразилии попросили Ф-1 перенести гонку
Организаторы Гран-при Бразилии попросили Ф-1 перенести гонку
Формула-1
17 августа 14:33
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
99
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
51
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости