Гасли: «Ф-1 нужно стремиться к тому, как выглядит MotoGP»

Пьер Гасли / Фото: twitter.com/AlphaTauriF1

Пилот Alpha Tauri Пьер Гасли надеется, что с введением нового технического регламента в 2022 году команды станут ближе друг к друг, как в MotoGP:



При этом в целом там у каждого есть шанс выиграть гонку по ходу сезона, потому что возможности команд примерно равны. Мне кажется, что именно к этому нужно стремиться Формуле-1, чуть больше стимулировать гонщиков и в определенный день давать каждому шанс на победу, сделать гонки более непредсказуемыми.

На протяжении многих лет у крупных команд было намного больше ресурсов, денег, возможностей – и они успели очень многому научиться. По уровню знаний они многократно опережают маленькие команды с меньшим бюджетом.

У них лучше инфраструктура, которую они построили, они работают эффективнее. И догнать их очень непросто. Однако я думаю, что стараясь сократить отставания в пелотоне Формула-1 идет верным путем. И если это случится, то у команд из середины пелотона будет больше шансов попадать на подиум и бороться за победы. И нам, как такой команде, именно это и нужно.