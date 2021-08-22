Гасли: «Ф-1 нужно стремиться к тому, как выглядит MotoGP»
Пилот Alpha Tauri Пьер Гасли надеется, что с введением нового технического регламента в 2022 году команды станут ближе друг к друг, как в MotoGP:
Я думаю, что смена регламента призвана сократить отставания между командами. Хотя можно сравнить и с MotoGP – где я нахожу ситуацию удивительной, потому что там между собой борются сразу шесть производителей: Honad, Ducati, Yamaha, Arilia, KTM. И еще кого-то я забыл (Suzuki).
При этом в целом там у каждого есть шанс выиграть гонку по ходу сезона, потому что возможности команд примерно равны. Мне кажется, что именно к этому нужно стремиться Формуле-1, чуть больше стимулировать гонщиков и в определенный день давать каждому шанс на победу, сделать гонки более непредсказуемыми.
На протяжении многих лет у крупных команд было намного больше ресурсов, денег, возможностей – и они успели очень многому научиться. По уровню знаний они многократно опережают маленькие команды с меньшим бюджетом.
У них лучше инфраструктура, которую они построили, они работают эффективнее. И догнать их очень непросто. Однако я думаю, что стараясь сократить отставания в пелотоне Формула-1 идет верным путем. И если это случится, то у команд из середины пелотона будет больше шансов попадать на подиум и бороться за победы. И нам, как такой команде, именно это и нужно.
Ранее Гасли, который в личном зачете идет на 8-й строчке, поделился мнением о своем будущем в «Королеве автоспорта».
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