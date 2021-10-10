Алонсо: «Надеюсь, в 50 лет буду где-то гоняться»
Гасли и Алонсо столкнулись на первом круге Гран-при Турции
Гонщики получили штрафы за инцидент
Фото: skysports.com
Стюарды наказали пилота Alpha Tauri Пьера Гасли и гонщика Alpine Фернандо Алонсо за инциденты на Гран-при Турции.
На первом круге француз врезался в испанца, в результате чего двукратный чемпион Формулы-1 откатился в хвост пелотона. Алонсо, в свою очередь, дошел до контакта с гонщиком Haas Миком Шумахером. Алонсо и Гасли получили пятисекундные штрафы.
Напомним, что Даниэль Риккардо начал Гран-при Турции с конца решетки.
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