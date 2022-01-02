Гасли может заменить Хэмилтона в Mercedes

Семикратный чемпион Формулы-1 может завершить карьеру

Пьер Гасли / фото - thesportsrush.com

Французский гонщик Alpha Tauri Пьер Гасли может продолжить карьеру в Mercedes, заменив в немецкой команде Льюиса Хэмилтона, сообщает Daily Express.

По мнению британского источника, Mercedes таким образом нанес бы неожиданный удар по своему главному конкуренту – Red Bull. Сообщается, что это может произойти уже в этом году, в случае если семикратный чемпион Формулы-1 Хэмилтон все-таки примет решение завершить карьеру.

Гасли выступал в Red Bull в 2019 году и считается одним из главных кандидатов на возвращение в состав австрийской команды.

Стефано Доменикали уверен в том, что Льюис Хэмилтон не собирается уходить из гонок.