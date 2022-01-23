Гасли: «Я хочу стать чемпионом Формулы-1»
Гасли: «Прошлый сезон стал для меня самым стабильным»
Француз уверен, что сократил количество ошибок
Пьер Гасли / фото - formula1.com
Гонщик Alpha Tauri Пьер Гасли подвел итоги прошедшего сезона Формулы-1.
Гасли цитирует formula1.com:
«Конечно, с приходом в команду Юки Цуноды, дебютанта Формулы-1, на меня упала большая ответственность в отношении того, в каком направлении развиваться, и мне кажется, что в минувшем сезоне я многому научился с точки зрения технической составляющей, был гораздо больше вовлечен в работу.
Думаю, в целом наша машина была быстрее в квалификациях, чем в гонках, и я считаю, что мы сделали шаг вперед с точки зрения подбора оптимальных настроек и умения выжимать максимум из болида по ходу уик-энда.
Со временем любой становится опытнее, я думаю, прошлый сезон стал для меня самым стабильным. Ошибки будут всегда, но ты всегда пытаешься сократить их количество, и в прошлом году я сделал шаг вперед в данной области».
Пьер Гасли поделился своими амбициозными планами в Формуле-1.
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