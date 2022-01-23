Гасли: «Прошлый сезон стал для меня самым стабильным»

Пьер Гасли / фото - formula1.com

Гонщик Alpha Tauri Пьер Гасли подвел итоги прошедшего сезона Формулы-1.

Гасли цитирует formula1.com:

Думаю, в целом наша машина была быстрее в квалификациях, чем в гонках, и я считаю, что мы сделали шаг вперед с точки зрения подбора оптимальных настроек и умения выжимать максимум из болида по ходу уик-энда.

Со временем любой становится опытнее, я думаю, прошлый сезон стал для меня самым стабильным. Ошибки будут всегда, но ты всегда пытаешься сократить их количество, и в прошлом году я сделал шаг вперед в данной области».