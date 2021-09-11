Гасли раскритиковал результаты Переса в Red Bull и выразил разочарование тем, что «быки» продлили с Серхио контракт
Французский гонщик Alpha Tauri Пьер Гасли выразил разочарование тем, что Red Bull подписал новый контракт с Серхио Пересом. Слова Гасли приводит Planet F1:
«Red Bull решил продолжить работу с Серхио.
Когда видишь выступления – особенно на прошлой неделе в Зандворте, когда он выбыл после первого сегмента, финишировал восьмым, на круг отстал от напарника и стал лучшим пилотом Гран-при – какие-то вещи ты не понимаешь, это правда. Но, к сожалению, я не контролирую ситуацию и могу лишь сосредоточиться на работе, продолжать выступать как можно лучше ради команды и себя. Уверен, в будущем это окупится, и я получу шанс в отличной команде.
Я уверен, что с учетом результатов это лучший сезон за Toro Rosso и Alpha Tauri в исполнении любого гонщика за последние 15 лет – с тех пор, как команда присоединилась к Ф-1.
С одной стороны, это (контракт с Пересом) печальная и в какой-то мере разочаровывающая ситуация, с другой – что есть, то есть, я не могу на это повлиять. К сожалению, решать не мне».
В 2019 году Гасли выступал за Red Bull, однако из-за неудачных результатов его еще по ходу сезона вернули в Toro Rosso.
В зачете пилотов текущего года Гасли занимает восьмое место, имея в своем активе 66 очков. К примеру, его напарник Юки Цунода набрал только 18 баллов.
Ранее Гасли заявил, что к нему проявляют интерес другие команды Формулы-1.
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