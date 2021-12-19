Руководитель Red Bull: «Ферстаппен в полной мере заслужил чемпионский титул»
Глава конструкторского бюро Red Bull – о титуле Ферстаппена: «Нам очень повезло»
Эдриан Ньюи поделился эмоциями после победы Макса в чемпионате
Эдриан Ньюи / фото - Getty Images
Глава конструкторского бюро Red Bull Эдриан Ньюи поделился своими эмоциями после победы пилота команды Макса Ферстаппена в сезоне-2021 Формулы-1, а также высказался о последней гонке года – Гран-при Абу-Даби. Цитирует Ньюи портал Sky Sports.
«До появления машины безопасности казалось, что победа ускользает от нас. В таких ситуациях начинаешь думать о всем сезоне, а также о том, чего мы могли бы достичь. В этом смысле нам повезло – двух мнений здесь быть не может. Без машины безопасности мы бы не выиграли. Однако я считаю, что Макс вполне заслужил титул.
Это тот случай, когда я, вероятно, был близок к сердечному приступу и потере сознания. Я помню, как завоевывались и другие титулы, когда все решалось в последней гонке, но не на последнем круге. Это было потрясающе, абсолютно потрясающе».
Напомним, Кристиан Хорнер также высказался о победе Ферстаппена.
Комментарии 0