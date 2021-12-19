Глава конструкторского бюро Red Bull – о титуле Ферстаппена: «Нам очень повезло»

Эдриан Ньюи / фото - Getty Images

Глава конструкторского бюро Red Bull Эдриан Ньюи поделился своими эмоциями после победы пилота команды Макса Ферстаппена в сезоне-2021 Формулы-1, а также высказался о последней гонке года – Гран-при Абу-Даби. Цитирует Ньюи портал Sky Sports.

Это тот случай, когда я, вероятно, был близок к сердечному приступу и потере сознания. Я помню, как завоевывались и другие титулы, когда все решалось в последней гонке, но не на последнем круге. Это было потрясающе, абсолютно потрясающе».