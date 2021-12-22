Гонщик Формулы-1 рассказал о полете в Уганду: «Думал, что могу никогда не вернуться в Европу»

Фото: RedBull.com

Пилот Формулы- Пьер Гасли вспомнил историю 2016 года, когда в поисках спонсора он вместе с мамой отправился в Уганду. Слова гонщика Alpha Tauri приводит Motorsport:

Тогда мне было 19 лет. Мы хотели поехать туда на 12 часов, чтобы встретиться с неизвестным парнем. Но он так и не появился на встрече. Денег мы так и не получили.

Это было самое настоящее приключение. Я поехал с мамой, и, честно, мы думали, что можем никогда не вернуться в Европу. Было удивительно видеть бедность и условия, в которых живут люди. Мы прошли через фавелы, и это позволило нам увидеть, на что похожи некоторые части мира и как бедность влияет на людей. Я вернулся обратно без денег, даже потерял из-за билетов на самолет. Но это был хороший жизненный урок».