График предсезонных тестов Формулы-1

С сезона-2022 в силу вступает новый регламент

фото / Уильямс

В конце февраля в Формуле-1 стартуют официальные предсезонные тесты.

Все команды «Королевских гонок» выкатят на автодром «Барселона-Каталония» болиды нового поколения, которые были построены в соответствии с новым регламентом на сезон-2022.

Первые предсезонные тесты пройдут с 23 по 25 февраля в Испании. Заключительные тесты состоятся 10-12 марта на трассе в Бахрейне, на которой с 18-го по 20-е марта пройдет первый Гран-при нового сезона.

Напомним, Ferrari представил болид на новый сезон.