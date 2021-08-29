Гран-при Бельгии завершился преждевременно. Ферстапен первый, но получит лишь половину очков
Гран-при Бельгии в 2021 году – самая короткая гонка в истории Формулы-1
Предыдущий рекорд принадлежал австралийской гонке в 1991
фото - Planet F-1
Гран-при Бельгии стал самой короткой гонкой в истории Формулы-1. Гонщики проехали всего 3 круга (14 киломметров), следуя за машиной безопасности. В такие условия Ф-1 поставил проливной дождь.
Предыдущий рекорд принадлежал Гран-при Австралии 1991 года (52,92 км). Гонка в Аделаиде продолжалась 16 кругов, итоговый протокол был сформирован по итогам 14 кругов.
Победитель Гран-при Макс Ферстаппен ранее высказался своего триумфа.
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