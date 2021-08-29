Гран-при Бельгии в 2021 году – самая короткая гонка в истории Формулы-1

Предыдущий рекорд принадлежал австралийской гонке в 1991

фото - Planet F-1

Гран-при Бельгии стал самой короткой гонкой в истории Формулы-1. Гонщики проехали всего 3 круга (14 киломметров), следуя за машиной безопасности. В такие условия Ф-1 поставил проливной дождь.

Предыдущий рекорд принадлежал Гран-при Австралии 1991 года (52,92 км). Гонка в Аделаиде продолжалась 16 кругов, итоговый протокол был сформирован по итогам 14 кругов.

Победитель Гран-при Макс Ферстаппен ранее высказался своего триумфа.