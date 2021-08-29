Гран-при Бельгии завершился преждевременно. Ферстапен первый, но получит лишь половину очков
В Спа из-за сильнейшего ливня преждевременно завершился Гран-при Бельгии.
Изначально из-за дождя несколько раз был отложен старт. В 16:25 гонщики начали ездить прогревочные круги, но уже через несколько минут гонка была приостановлена.
Гран-при попытались возобновить спустя три часа, но проехав четыре круга, его снова остановили.
Руководство приняло решение остановить гонку и раздать лишь половину очков. Победителем гонки стал Макс Ферстаппен, второй – Джордж Расселл, третий – Льюис Хэмилтон.
Гран-при Бельгии. Спа-Франкоршам.
1. Макс Ферстаппен (RED BULL) – 3 круга
2. Джордж Расселл (WILLIAMS) +2,198
3. Льюис Хэмилтон (MERCEDES) +3,518
4. Даниэль Риккардо (MCLAREN) +5,951
5. Себастьян Феттель (ASTON MARTIN) +7,894
6. Пьер Гасли (ALPHATAURI) +10,275
7. Эстебан Окон (ALPINE RENAULT) +11,791
8. Шарль Леклер (FERRARI) +13,217
9. Николас Латифи (WILLIAMS) +15,634
10. Карлос Сайнс (FERRARI) +16,961
11. Фернандо Алонсо (ALPINE RENAULT) +20,259
12. Валттери Боттас (MERCEDES) +21,946
13. Антонио Джовинацци (ALFA ROMEO) +25,530
14. Ландо Норрис (MCLAREN) +26,085
15. Юки Цунода (ALPHATAURI) +28,781
16. Мик Шумахер (HAAS) +30,900
17. Никита Мазепин (HAAS) +32,687
18. Ланс Стролл (ASTON MARTIN) +34,838
19. Кими Райкконен (ALFA ROMEO) +36,322
20. Серхио Перес (RED BULL) +38,690
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