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Гран-при Бельгии завершился преждевременно. Ферстапен первый, но получит лишь половину очков

Гонку так и не смогли восстановить из-за ливня

Автоспорт Формула-1
20:10
Гран-при Бельгии завершился преждевременно. Ферстапен первый, но получит лишь половину очков
Макс Ферстаппен / Фото: The Guardian

В Спа из-за сильнейшего ливня преждевременно завершился Гран-при Бельгии.

Изначально из-за дождя несколько раз был отложен старт. В 16:25 гонщики начали ездить прогревочные круги, но уже через несколько минут гонка была приостановлена.

Гран-при попытались возобновить спустя три часа, но проехав четыре круга, его снова остановили.

Руководство приняло решение остановить гонку и раздать лишь половину очков. Победителем гонки стал Макс Ферстаппен, второй – Джордж Расселл, третий – Льюис Хэмилтон.

Гран-при Бельгии. Спа-Франкоршам.

1. Макс Ферстаппен (RED BULL) – 3 круга

2. Джордж Расселл (WILLIAMS) +2,198

3. Льюис Хэмилтон (MERCEDES) +3,518

4. Даниэль Риккардо (MCLAREN) +5,951

5. Себастьян Феттель (ASTON MARTIN) +7,894

6. Пьер Гасли (ALPHATAURI) +10,275

7. Эстебан Окон (ALPINE RENAULT) +11,791

8. Шарль Леклер (FERRARI) +13,217

9. Николас Латифи (WILLIAMS) +15,634

10. Карлос Сайнс (FERRARI) +16,961

11. Фернандо Алонсо (ALPINE RENAULT) +20,259

12. Валттери Боттас (MERCEDES) +21,946

13. Антонио Джовинацци (ALFA ROMEO) +25,530

14. Ландо Норрис (MCLAREN) +26,085

15. Юки Цунода (ALPHATAURI) +28,781

16. Мик Шумахер (HAAS) +30,900

17. Никита Мазепин (HAAS) +32,687

18. Ланс Стролл (ASTON MARTIN) +34,838

19. Кими Райкконен (ALFA ROMEO) +36,322

20. Серхио Перес (RED BULL) +38,690

Карен Агабекян
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