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Гран-при Лас-Вегаса вскоре может появиться в календаре Формулы-1

Стороны близки к договоренности
Автоспорт Формула-1
11:55
Гран-при Лас-Вегаса вскоре может появиться в календаре Формулы-1
Фото: marca.com

Руководство Формулы-1 и организаторы гонки в Лас-Вегасе продолжают переговоры о проведении Гран-при. Официальное объявление может состояться уже в первой половине этого года.

Согласно Sports Buisness Journal, в последние месяцы переговоры ускорились и стороны в данный момент уже обсуждают вопросы логистики. Формула-1, которая с этого года будет проводить уже две гонки в США – к этапу в Остине добавится Гран-при Майами, – хочет еще увеличить количество этапов в Северной Америке.

Существуют варианты, при которой Гран-при Лас-Вегаса может появиться в календаре Формулы-1 уже в 2023 году, однако источники издания предпочитают давать более осторожные прогнозы.

Календарь Формулы-1 может пополнить Гран-при Колумбии.

Рене Тер Велде
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