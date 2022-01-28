Гран-при Лас-Вегаса вскоре может появиться в календаре Формулы-1

Стороны близки к договоренности

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Руководство Формулы-1 и организаторы гонки в Лас-Вегасе продолжают переговоры о проведении Гран-при. Официальное объявление может состояться уже в первой половине этого года.

Согласно Sports Buisness Journal, в последние месяцы переговоры ускорились и стороны в данный момент уже обсуждают вопросы логистики. Формула-1, которая с этого года будет проводить уже две гонки в США – к этапу в Остине добавится Гран-при Майами, – хочет еще увеличить количество этапов в Северной Америке.

Существуют варианты, при которой Гран-при Лас-Вегаса может появиться в календаре Формулы-1 уже в 2023 году, однако источники издания предпочитают давать более осторожные прогнозы.

Календарь Формулы-1 может пополнить Гран-при Колумбии.