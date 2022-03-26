Леклер вновь оставил Ферстаппена позади. Результаты пятничных практик Гран-при Саудовоской Аравии
Гран-при Саудовской Аравии оказался под угрозой из-за ракетного удара
Удар пришелся по нефтехранилищу Арамко в 10 км от трассы
Фото: Twitter
Гран-при Саудовской Аравии оказался под угрозой срыва из-за теракта.
Хуситы по ходу гоночного уик-энда направили ракетный удар в нефтехранилище компании Арамко, которая находится в 10 км от трассы «Джидда».
BREAKING: Houthi missile attack reported in Jeddah, Saudi Arabia. pic.twitter.com/k0GTvbHMLL— Conflict News (@Conflicts) March 25, 2022
После нескольких совещаний руководство Ф-1 и представители команд решили, что этап пройдет по запланированному графику и не будет отменен.
Напомним, что гонку пропустит четырехкратный чемпион «Королевы» автоспорта.
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