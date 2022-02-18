Гран-при США останется в Формуле-1 еще на 5 лет

Этап проводится на «Трассе Америк» в Остине

Трасса Америк / фото - REUTERS

Боссы Формулы-1 подписали новое соглашение с организаторами Гран-при США и объявили о том, что этап останется в «Королевских гонках» еще минимум на пять лет.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026. Этап будет проходить на уже привычной зрителю «Трассе Америк» в Остине. Также стоит отметить, что, начиная с сезона-2022, на территории Соединенных Штатов будет проходить еще один этап – Гран-при Майами, который, по слухам, и должен был заменить Гран-при США.

Напомним, Mercedes показал новый болид на 2022 год.