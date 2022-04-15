Haas отказался возвращать россиянам 13 миллионов долларов и потребовал еще в качестве компенсации

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 10
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Окончен
22:00 Барселона - Айнтрахт 2:3 Окончен
22:00 Лион - Вест Хэм 0:3 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Брага 3*:1 Окончен
Хоккей (2 события из 4) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Монреаль Канадиенс 5:1 Окончен
04:30 Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингс 9:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ренн - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Специя - Интер -:- Запланирован
22:00 Милан - Дженоа -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал Сосьедад - Бетис -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Чикаго Блэкхокс - Сан-Хосе Шаркс 5:4 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Нью-Джерси Дэвилз 3:1 Окончен
Футбол (10 событий из 42) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Тоттенхэм - Брайтон -:- Запланирован
17:00 Манчестер Юнайтед - Норвич -:- Запланирован
17:00 Эвертон - Кристал Пэлас -:- Запланирован
17:00 Саутгемптон - Арсенал -:- Запланирован
19:30 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Ланс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Вольфсбург -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Ювентус - Болонья -:- Запланирован
21:45 Лацио - Торино -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Валенсия - Осасуна -:- Запланирован
Сейчас в эфире
15:00
Хоккей. Лига чемпионов. Донбасс - Рунгстед
15:25
Баскетбол. Суперлига Windrose. Киев-Баскет - Днепр

Haas отказался возвращать россиянам 13 миллионов долларов и потребовал еще в качестве компенсации

Также американская команда не выплатила зарплату пилоту Мазепину
Автоспорт Формула-1
09:40
Haas отказался возвращать россиянам 13 миллионов долларов и потребовал еще в качестве компенсации
Фото: Haas

Конфликт между командой Ф-1 Haas и экс-титульным спонсором «Уралкалием» продолжается.

Напомним, что до начала сезона американский коллектив в одностороннем порядке разорвал контракт с российской компанией и пилотом Никитой Мазепиным из-за полномасштабного нападения россии на Украину.

До начала сезона Haas получил от «Уралкалия» 13 миллионов долларов. В ответ на требование компании о возврате средств американцы выступили с ответным обвинением, потребовав еще 8,6 миллиона долларов, сообщает Motorsport.

По данным источника, контракт позволяет в одностороннем порядке разорвать соглашение, если спонсор «нанесет Haas вред, вовлечет в сандал, приведет к осмеянию, испортит публичную репутацию и нарушит благоприятный имидж марки. Также издание пишет, что Никите не заплатили зарплату до предсезонных тестов – речь идет об еще миллионе долларов.

Отметим, что россиянина в команде заменил Кевин Магнуссен.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Haas Никита Мазепин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Автоспорт

Haas отказался возвращать россиянам 13 миллионов долларов и потребовал еще в качестве компенсации
Haas отказался возвращать россиянам 13 миллионов долларов и потребовал еще в качестве компенсации
Формула-1
09:40
Хэмилтон: «Мы должны помогать украинцам – семьи убивают, женщины и дети сталкиваются с насилием»
Хэмилтон: «Мы должны помогать украинцам – семьи убивают, женщины и дети сталкиваются с насилием»
Формула-1
14 апреля 15:40
Российского «зигуна» ссаными тряпками выгнали из команды
Российского «зигуна» ссаными тряпками выгнали из команды
11 апреля 18:20
И Украину рашисты решили «денационализировать»? Мама гонщика-«зигуна» заявила, что ее отпрыск таким жестом послал ей «сердечко»
И Украину рашисты решили «денационализировать»? Мама гонщика-«зигуна» заявила, что ее отпрыск таким жестом послал ей «сердечко»
11 апреля 15:30
Кинул «зигу» и рассмеялся. Мерзкий поступок российского гонщика
Кинул «зигу» и рассмеялся. Мерзкий поступок российского гонщика
11 апреля 11:59
Первый «Большой Шлем» Леклера, очередные проблемы Ферстаппена. Итоги Гран-при Австралии
Послесловие
Первый «Большой Шлем» Леклера, очередные проблемы Ферстаппена. Итоги Гран-при Австралии
Формула-1
10 апреля 16:16
Феттель: «Мы должны сделать все, чтобы помочь украинскому народу»
Феттель: «Мы должны сделать все, чтобы помочь украинскому народу»
Формула-1
08 апреля 22:04
Ферстаппен: «Я не собираюсь здесь тусоваться и развлекать толпу»
Ферстаппен: «Я не собираюсь здесь тусоваться и развлекать толпу»
Формула-1
07 апреля 12:30
Феттель: «Начинать сезон в Австралии – привычная история для меня»
Феттель: «Начинать сезон в Австралии – привычная история для меня»
Формула-1
06 апреля 21:53
Все новости

Популярные новости

Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 19:40
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 20:10
4
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:10
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 18:58
3
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Фехтование
09 апреля 10:04
3
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Футбол В Украине
12 апреля 10:41
1
Все новости