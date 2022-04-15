Haas отказался возвращать россиянам 13 миллионов долларов и потребовал еще в качестве компенсации

Также американская команда не выплатила зарплату пилоту Мазепину

Фото: Haas

Конфликт между командой Ф-1 Haas и экс-титульным спонсором «Уралкалием» продолжается.



Напомним, что до начала сезона американский коллектив в одностороннем порядке разорвал контракт с российской компанией и пилотом Никитой Мазепиным из-за полномасштабного нападения россии на Украину.

До начала сезона Haas получил от «Уралкалия» 13 миллионов долларов. В ответ на требование компании о возврате средств американцы выступили с ответным обвинением, потребовав еще 8,6 миллиона долларов, сообщает Motorsport.

По данным источника, контракт позволяет в одностороннем порядке разорвать соглашение, если спонсор «нанесет Haas вред, вовлечет в сандал, приведет к осмеянию, испортит публичную репутацию и нарушит благоприятный имидж марки. Также издание пишет, что Никите не заплатили зарплату до предсезонных тестов – речь идет об еще миллионе долларов.

Отметим, что россиянина в команде заменил Кевин Магнуссен.