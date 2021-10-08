Имола согласовала контракт на 4 года с Формулой-1

Гонка должна заменить Гран-при Франции

Фото: automotorsport.az

Региональные власти Эмилии-Романьи утверждают, что согласовали с Формулой-1 четырехлетний контракт на проведение Гран-при, передает RaceFans.

Национальное и региональное правительства вместе с Автомобильным клубом Италии готовы выделить 20 миллионов евро в год на организацию гонки в Имоле. Легендарный автодром вернулся в календарь в 2020 году после 14-летнего перерыва.

С 2022 года этап по-прежнему будет проводиться под названием «Гран-при «Сделано в Италии» и Эмилии-Романьи». Ожидается, что из-за сделки место в календаре потеряет Гран-при Франции.

В следующем сезоне планируется провести рекордное количество этапов Формулы-1.