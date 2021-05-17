Алонсо: «Ферстаппен на данный момент лучший пилот»
Исполнительный директор McLaren: «Столкновение Хэмилтона и Ферстаппена на трассе – вопрос времени»
Браун надеется, что его пилоты сумеют воспользоваться борьбой между лидерами Mercedes и Red Bull
Ферстаппен и Хэмилтон / Фото: Marca
Исполнительный директор McLaren Зак Браун поделился мнением с Motorsport.com о соперничестве пилотов Mercedes Льюиса Хэмилтона и Red Bull Макса Ферстаппена.
Я считаю, что такое соперничество – хорошая новость для Ф-1. Надеюсь, это создаст возможности и для нас, потому что, думаю, в какой-то момент они оба решат не пустить противника в первом повороте, и никто из них в итоге не проедет – это просто вопрос времени.
Льюису было довольно просто, если не считать одного сезона с Росбергом. Так что это отличная битва. Макс заставляет Льюиса сделать шаг вперед. Не сказать, что Льюис нуждался в прогрессе, однако сейчас он, безусловно, показывает первоклассный уровень. Льюис – очень умный пилот. Видно, что он выжидает момент для атаки, не торопит события – сказывается опыт.
Напомним, что после победы на Гран-при Испании Хэмилтон увеличил отрыв от Ферстаппена в общем зачете.
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