Исполнительный директор McLaren: «Столкновение Хэмилтона и Ферстаппена на трассе – вопрос времени»

Ферстаппен и Хэмилтон / Фото: Marca

Исполнительный директор McLaren Зак Браун поделился мнением с Motorsport.com о соперничестве пилотов Mercedes Льюиса Хэмилтона и Red Bull Макса Ферстаппена.



Льюису было довольно просто, если не считать одного сезона с Росбергом. Так что это отличная битва. Макс заставляет Льюиса сделать шаг вперед. Не сказать, что Льюис нуждался в прогрессе, однако сейчас он, безусловно, показывает первоклассный уровень. Льюис – очень умный пилот. Видно, что он выжидает момент для атаки, не торопит события – сказывается опыт.