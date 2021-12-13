Известно, что говорил Хэмилтон своей команде, когда его обгонял Ферстаппен

Британец потерял чемпионский титул на последнем круге Гран-при Абу-Даби

Фото: пресс-служба Формулы-1

Известно, что пилот Mercedes Льюис Хэмилтон говорил своей команде в момент, когда его на последнем круге Гран-при Абу-Даби обогнал Макс Ферстаппен.

«Это была манипуляция», — сказал Хэмилтон в радиосообщении. «Я просто потерял дар речи, Льюис, у меня нет слов», — ответил ему инженер Питер Бонингтон.

Напомним, Ферстаппен получил возможность догнать, а затем обогнать Хэмилтона благодаря аварии Николаса Латифи, который уже извинился за этот инцидент.

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