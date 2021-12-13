Алонсо: «Чистая удача для Ферстаппена – без машины безопасности Хэмилтон стал бы чемпионом»
Известно, что говорил Хэмилтон своей команде, когда его обгонял Ферстаппен
Британец потерял чемпионский титул на последнем круге Гран-при Абу-Даби
Фото: пресс-служба Формулы-1
Известно, что пилот Mercedes Льюис Хэмилтон говорил своей команде в момент, когда его на последнем круге Гран-при Абу-Даби обогнал Макс Ферстаппен.
«Это была манипуляция», — сказал Хэмилтон в радиосообщении.
«Я просто потерял дар речи, Льюис, у меня нет слов», — ответил ему инженер Питер Бонингтон.
Напомним, Ферстаппен получил возможность догнать, а затем обогнать Хэмилтона благодаря аварии Николаса Латифи, который уже извинился за этот инцидент.
Читайте также: у Формулы-1 новый чемпион! Ферстаппен в невероятной гонке завершил гегемонию Хэмилтона.
Комментарии 0