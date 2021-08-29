Боттас намерен перейти не в Williams, а в Alfa Romeo
Известно, когда Райкконен объявит о завершении карьеры
Даже есть информация по замене финна
Кими Райкконен / Фото: F1
Титулованный пилот Alfa Romeo Кими Райкконен вскоре завершит карьеру в Формуле-1, сообщает телеканал Canal+.
Источники сообщили, что о завершении карьеры Райкконен объявит 12 сентября после Гран-при Италии.
Место Райкконена со следующего сезона займет пилот Mercedes Валттери Боттас. В Williams перейдет Джордж Расселл.
Как сообщалось, Райкконен лидирует по количеству отыгранных позиций на первых кругах Гран-при в текущем сезоне.
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