Известный гонщик: «Рассел готов конкурировать с Хэмилтоном»

Марк Уэббер считает, Джордж сможет бросить вызов партнеру по команде

Фото: пресс-служба Red Bull

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер считает, что новичок Mercedes Джордж Рассел сможет на равных конкурировать с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Слова Уэббера приводит Planet F1:

«Да, бороться с Льюисом Хэмилтоном будет невероятно трудно. Но у Джорджа за плечами уже почти 50 гонок, так что он готов к этому. При этом Джордж понимает, насколько интенсивнее будут складываться для него Гран-при, учитывая то, что от него каждую неделю будут ждать квалификации на первом ряду стартовой решетки и постоянной борьбы за самые высокие места».

Предыдущие пять лет напарником Хэмилтона был Валттери Боттас, который в зачете пилотом ни разу не оказывался выше британца.