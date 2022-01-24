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Календарь Формулы-1 может пополнить этап Гран-при Колумбии
Трассу для гонок еще предстоит построить, но лидер государства настроен серьезно
Иван Дуке Маркес / фото - REUTERS
Президент Колумбии Иван Дуке Маркес рассказал о желании страны в принимать у себя Гран-при Формулы-1.
Слова Маркеса приводит портал PlanetF1:
«Работая как одна команда, мы способны осуществить наши мечты, воплотив их в реальность. Мэр Пумарехо сказал, что есть возможность представить проект трассы Формулы-1. До его реализации еще далеко, но переговоры с Формулой-1 уже идут. Учитывая, что это спортивное предложение, мы его целиком поддерживаем».
Audi примет решение об участии в Формуле-1 до начала апреля 2022 года.
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