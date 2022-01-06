Леб после пятого этапа Дакара сократил отставание от Аль-Аттии

Себастьян завершил заезд на втором месте

Фото: twitter.com/BRaidXtreme

6 января прошел пятый этап Дакара. В классе внедорожников Себастьян Леб на BRX стал вторым, сократив отставание от Нассера Аль-Аттии на Toyota.

Украинский экипаж в классе «классик» финишировал на 110-м месте. В общем зачете Сергей Малик и Любомир Шумаков идут на 98-м месте.

Ралли Дакар. 6 января 2022 года. Этап 5

Мотоциклы

1. Данило Петруччи (Италия, «КТМ») – 3:23.46

2. Росс Бранч (Ботсвана, «Ямаха») +0.02

3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +0.05

Положение после этапа 5

1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «ГАС») – 19.01.50

2. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +2.29

3. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +5.59

Квадроциклы

1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 4:11.47

2. Камиль Висневски (Польша, «Ямаха») +30.12

3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +41,00

Положение после этапа 5

1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 23.51.48

2. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +27.40

3. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») +58.39

Внедорожники

1. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») – 3:53.28

2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +1.58

3. Лусио Альварес (Аргентина, «Тойота») +2.10

Положение после этапа 5

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 17:24.23

2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +35.10

3. Лусио Альварес (Аргентина, «Тойота») +51.15

Мотовездеходы SSV

1. Родриго Луппи де Оливейра (Бразилия, «Кан-Ам») – 4:33.12

2. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») +2.33

3. Сергей Карякин (Россия, «Кан-Ам») +4.10

Положение после этапа 5

1. Родриго Луппи де Оливейра (Бразилия, «Кан-Ам») – 21:21.33

2. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») +4.27

3. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») +1:04.09

Грузовики

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 4:01.02

2. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +4.25

3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +6.47

Положение после этапа 5

1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 19:09.20

2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +9.53

3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +26.27

Результаты 4-о этапа Дакара.