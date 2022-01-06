Леб после пятого этапа Дакара сократил отставание от Аль-Аттии
6 января прошел пятый этап Дакара. В классе внедорожников Себастьян Леб на BRX стал вторым, сократив отставание от Нассера Аль-Аттии на Toyota.
Украинский экипаж в классе «классик» финишировал на 110-м месте. В общем зачете Сергей Малик и Любомир Шумаков идут на 98-м месте.
Ралли Дакар. 6 января 2022 года. Этап 5
Мотоциклы
1. Данило Петруччи (Италия, «КТМ») – 3:23.46
2. Росс Бранч (Ботсвана, «Ямаха») +0.02
3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +0.05
Положение после этапа 5
1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «ГАС») – 19.01.50
2. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +2.29
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +5.59
Квадроциклы
1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 4:11.47
2. Камиль Висневски (Польша, «Ямаха») +30.12
3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +41,00
Положение после этапа 5
1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 23.51.48
2. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +27.40
3. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») +58.39
Внедорожники
1. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») – 3:53.28
2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +1.58
3. Лусио Альварес (Аргентина, «Тойота») +2.10
Положение после этапа 5
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 17:24.23
2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +35.10
3. Лусио Альварес (Аргентина, «Тойота») +51.15
Мотовездеходы SSV
1. Родриго Луппи де Оливейра (Бразилия, «Кан-Ам») – 4:33.12
2. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») +2.33
3. Сергей Карякин (Россия, «Кан-Ам») +4.10
Положение после этапа 5
1. Родриго Луппи де Оливейра (Бразилия, «Кан-Ам») – 21:21.33
2. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») +4.27
3. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») +1:04.09
Грузовики
1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 4:01.02
2. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +4.25
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +6.47
Положение после этапа 5
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 19:09.20
2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +9.53
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +26.27
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