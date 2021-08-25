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Хаккинен: «В Mercedes считают Боттаса фантастическим гонщиком, я в этом уверен»

Финн считает, что его соотечественник должен остаться в немецкой команде
Автоспорт Формула-1
14:00
Хаккинен: «В Mercedes считают Боттаса фантастическим гонщиком, я в этом уверен»
Валттери Боттас / фото - Getty Images

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен считает, что его соотечественник Валттери Боттас должен остаться напарником Льюиса Хэмилтона в Mercedes.

Хаккинена цитирует издательство rtl.de:

«Если посмотреть на факты, то команда показывала невероятные, великолепные результаты в последние годы, когда Валттери выступал вместе с Льюисом. Валттери – потрясающий гонщик, его слишком критикуют. Роль напарника Льюиса – это не игрушки. Недостаточно просто быть талантливым и быстрым. У этих ребят невероятный опыт, которому не научишься в интернете или в книгах».

Хаккинен убежден, что чемпионы ценят Боттаса:

«Я уверен, что внутри команды ему говорят: «Валттери, ты фантастический пилот». Есть старое высказывание: «Если часы работают, не нужно их разбирать и стараться улучшить. Пусть ходят».

Валттери Боттас заявил, что Льюис Хэмилтон хотел бы сохранить его своим напарником в следующем сезоне.

Рене Тер Велде
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Теги

Мика Хаккинен Валттери Боттас Mercedes Льюис Хэмилтон

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