Хэмилтон, Алонсо, Сайнс, Гасли и Расселл не хотели продолжать Гран-при Саудовской Аравии

Этап оказался под угрозой из-за ракетной атаки на Джидду

Фото: formula1.com

Пять гонщиков Формулы-1 были против продолжения Гран-при Саудовской Аравии.

Этап оказался под угрозой из-за ракетной атаки на Джидду. После обсуждений с участием руководителей Формулы-1, FIA и команд, а также пилотов и представителей властей Саудовской Аравии было решено продолжить выступления.

Как пишет De Telegraaf, участвовать в гонке не хотели пять пилотов: Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл, Фернандо Алонсо, Карлос Сайнс и Пьер Гасли. Итогом многочасовых переговоров между всеми сторонами стало заявление Ассоциации гонщиков Гран-при, которая поддержала решение о продолжении этапа.

Результаты Гран-при Саудовской Аравии.