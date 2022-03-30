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Хэмилтон, Алонсо, Сайнс, Гасли и Расселл не хотели продолжать Гран-при Саудовской Аравии

Этап оказался под угрозой из-за ракетной атаки на Джидду
Автоспорт Формула-1
10:10
Хэмилтон, Алонсо, Сайнс, Гасли и Расселл не хотели продолжать Гран-при Саудовской Аравии
Фото: formula1.com

Пять гонщиков Формулы-1 были против продолжения Гран-при Саудовской Аравии.

Этап оказался под угрозой из-за ракетной атаки на Джидду. После обсуждений с участием руководителей Формулы-1, FIA и команд, а также пилотов и представителей властей Саудовской Аравии было решено продолжить выступления.

Как пишет De Telegraaf, участвовать в гонке не хотели пять пилотов: Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл, Фернандо Алонсо, Карлос Сайнс и Пьер Гасли. Итогом многочасовых переговоров между всеми сторонами стало заявление Ассоциации гонщиков Гран-при, которая поддержала решение о продолжении этапа.

Результаты Гран-при Саудовской Аравии.

Рене Тер Велде
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Теги

Льюис Хэмилтон Джордж Расселл Пьер Гасли Фернандо Алонсо Карлос Сайнс Гран-при Саудовской Аравии

Комментарии 1

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30 марта 2022г. 10:41
Сцикуни:D
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