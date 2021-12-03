Экклстоун: «Все, с кем я разговариваю, верят, что Ферстаппен станет чемпионом»
Хэмилтон был быстрее всех в первой практике Гран-при Саудовской Аравии
Серхио Перес показал только 11 результат
Фото: пресс-служба Формулы-1
Завершилась первая практика Гран-при Саудовской Аравии.
Возглавил протокол пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, второй результат у лидера чемпионата Макса Ферстаппена. Тройку замкнул Валттери Боттас.
Отметим, что второй Red Bull Серхио Переса стал только 11.
Результаты первой практики Гран-при Саудовской Аравии:
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