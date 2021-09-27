Хэмилтон после ошибки Норриса выиграл Гран-при Сочи
Хэмилтон: «Ферстаппен прекрасно минимизировал ущерб на Гран-при России»
Пилот Mercedes впечатлен вторым местом голландского гонщика
Льюис Хэмилтон / фото - news.sky.com
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон в эфире Sky Sports прокомментировал второе место пилота Red Bull Макса Ферстаппена на Гран-при России после старта с 20-й позиции.
«Прорыв с последнего места на второе – колоссальная работа. Red Bull очень быстр. У них быстрейшая машина на протяжении большей части года. Старт с последней позиции, штраф – два штрафа… Как бы то ни было, они завоевали второе место и прекрасно минимизировали ущерб.
Посмотрим, что получится у нас – победить их будет трудно, но мы отдадим все силы».
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