Хэмилтон: «Ферстаппен проехал фантастический круг. Он заслужил поул»

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Слова семикратного чемпиона мира приводит Sky Sports:

Но хочется думать, что мы в хорошем положении, если говорить о шинах. Надеюсь, гонка получится хорошей.

В первой попытке я потерял время в последнем и в пятом поворотах, однако вторая попытка получилась чистой, я не мог проехать быстрее. Может, дело в круге выезда из боксов, в подготовке шин – не знаю. Я просто не мог побить это время, и он (Ферстаппен) полностью заслуживает поул».