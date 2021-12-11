Хэмилтон: «Ферстаппен проехал фантастический круг. Он заслужил поул»
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Слова семикратного чемпиона мира приводит Sky Sports:
«Макс проехал отличный круг, и мы не смогли никак ответить – фантастический круг.
Но хочется думать, что мы в хорошем положении, если говорить о шинах. Надеюсь, гонка получится хорошей.
В первой попытке я потерял время в последнем и в пятом поворотах, однако вторая попытка получилась чистой, я не мог проехать быстрее. Может, дело в круге выезда из боксов, в подготовке шин – не знаю. Я просто не мог побить это время, и он (Ферстаппен) полностью заслуживает поул».
Комментарий Ферстаппена после квалификации.
В общем зачете Ферстаппен и Хэмилтон имеют одинаковое количество очков, но нидерландец находится выше благодаря большему количеству побед в сезоне.
Таким образом, если по ходу гонки оба пилота сойдут или финишируют за пределами топ-10, то чемпионом мира впервые в карьере станет Ферстаппен.
Комментарии 0