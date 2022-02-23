Хэмилтон: «В Mercedes работают умные люди, которые не допускают ошибок»
Хэмилтон: «Формуле-1 требуются непредвзятые стюарды»
Семикратный чемпион мира обратился к FIA
Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон призвал FIA обеспечить беспристрастное судейство гонок Формулы-1.
Британца цитирует портал Motorsport:
«Мы должны быть уверены, что у нас будут непредвзятые стюарды. Некоторые гонщики очень хорошо дружат с определенными людьми. Многие из них проводят время вместе и склонны испытывать к некоторым пилотам большую симпатию.
Я просто думаю, что нам нужны люди, которые не имеют предвзятого отношения и будут объективны в принятии решений.
Также мне хотелось бы видеть больше женщин в комнате стюардов. Я не думаю, что у нас их много. В прошлом году их было одна или две. Я считаю, что это отличный способ поддержать разнообразие».
Льюис Хэмилтон уверен, что Mercedes останется в числе фаворитов в новом сезоне.
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