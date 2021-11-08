Хэмилтон: «Гонка показала, насколько быстрый болид у Red Bull»

Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, завоевавший второе место по итогам Гран-при Мехико, поделился эмоциями от гонки.

Британца цитирует Sky Sports:

Гонка показала, насколько быстрый у них болид, когда Серхио ко мне приблизился и смог держаться рядом. Он прекрасно пилотировал и продолжал оказывать давление. Тем не менее, мне очень понравилась гонка».