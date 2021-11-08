Ферстаппен близок к свержению Хэмилтона. Но на Гран-при Мексики ликование трибун вызвал иной пилот
Хэмилтон: «Гонка показала, насколько быстрый болид у Red Bull»
Cемикратный чемпион Формулы-1 подвел итоги Гран-при Мехико
Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, завоевавший второе место по итогам Гран-при Мехико, поделился эмоциями от гонки.
Британца цитирует Sky Sports:
«Во-первых, поздравляю Макса. Их машина превосходила нашу в этот уик-энд, и мы, по сути, не могли ничего поделать. Я отдал все силы, и под конец у нас было хорошее сражение с Серхио – в итоге удалось хотя бы стать вторым.
Гонка показала, насколько быстрый у них болид, когда Серхио ко мне приблизился и смог держаться рядом. Он прекрасно пилотировал и продолжал оказывать давление. Тем не менее, мне очень понравилась гонка».
Ферстаппен близок к свержению Хэмилтона. Но на Гран-при Мексики ликование трибун вызвал иной пилот.
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