Хэмилтон: «Хочу быть самым чистым пилотом, чтобы никто не мог отрицать мои достижения»

Британец находится в шаге от рекордного титула чемпиона мира

Фото: MARCA

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал, что ему важно не просто побеждать, а делать это чисто. Слова пилота Mercedes приводит Autosport:

«Мой отец вырастил меня так, он говорил мне, что я всегда должен показывать все на трассе. В детстве надо мной издевались и в школе, и на трассе, хотелось победить их правильно, а не благодаря авариям или столкновениям. Если ты выигрываешь честно, то никто не сможет отрицать, что ты был лучше. Если есть аварии, всегда можно сказать: «Да-да, ты выиграл, но только ты выбивал соперника, у тебя только такая тактика и есть». Я хочу быть самым чистым пилотом, чтобы никто не мог отрицать мои достижения».

Напомним, за два Гран-при до конца чемпионата Хэмилтон отстает от лидера сезона Макса Ферстаппена на 8 очков.

Если британцу удастся выиграть титул, то он станет первым в истории восьмикратным чемпионом мира.