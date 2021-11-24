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02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 84:82 Перерыв
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 49:62 Перерыв
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 53:57 2-я четверть
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 55:49 2-я четверть
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 52:46 2-я четверть
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 42:52 2-я четверть
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 62:38 2-я четверть
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Хэмилтон: «Хочу быть самым чистым пилотом, чтобы никто не мог отрицать мои достижения»

Британец находится в шаге от рекордного титула чемпиона мира
Автоспорт Формула-1
24 ноября 12:30
Хэмилтон: «Хочу быть самым чистым пилотом, чтобы никто не мог отрицать мои достижения»
Фото: MARCA

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал, что ему важно не просто побеждать, а делать это чисто. Слова пилота Mercedes приводит Autosport:

«Мой отец вырастил меня так, он говорил мне, что я всегда должен показывать все на трассе. В детстве надо мной издевались и в школе, и на трассе, хотелось победить их правильно, а не благодаря авариям или столкновениям. Если ты выигрываешь честно, то никто не сможет отрицать, что ты был лучше. Если есть аварии, всегда можно сказать: «Да-да, ты выиграл, но только ты выбивал соперника, у тебя только такая тактика и есть». Я хочу быть самым чистым пилотом, чтобы никто не мог отрицать мои достижения».

Напомним, за два Гран-при до конца чемпионата Хэмилтон отстает от лидера сезона Макса Ферстаппена на 8 очков.

Если британцу удастся выиграть титул, то он станет первым в истории восьмикратным чемпионом мира.

Сергей Остапенко
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