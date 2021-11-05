Боттас: «Не думаю, что в соперничестве Хэмилтона и Ферстаппена есть что-то личное»
Хэмилтон: «Хочу завоевать титул за счет своих умений»
Семикратный чемпион мира – о соперничестве с Ферстаппеном
Льюис Хэмилтон / фото - marca.com
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал о борьбе за титул с гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном.
Британца цитирует Speed Week:
«Я хочу завоевать титул за счет своих способностей, упорной работы, смелости и гоночных умений, а не за счет того, чтобы выбивать соперника с трассы.
Боюсь ли я проиграть титул из-за столкновения? Ну, даже если я проиграю, я хочу сделать это с достоинством. Чтобы иметь возможность сказать – я сделал что мог, но увы, этого оказалось недостаточно. Попробую в следующий раз».
Льюис Хэмилтон поделился мыслями о возможности завоевать новый титул и настрое на борьбу.
Комментарии 0