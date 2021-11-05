Хэмилтон: «Хочу завоевать титул за счет своих умений»

Льюис Хэмилтон / фото - marca.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал о борьбе за титул с гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном.

Британца цитирует Speed Week:

Боюсь ли я проиграть титул из-за столкновения? Ну, даже если я проиграю, я хочу сделать это с достоинством. Чтобы иметь возможность сказать – я сделал что мог, но увы, этого оказалось недостаточно. Попробую в следующий раз».