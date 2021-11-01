Трехкратный чемпион Ф-1 рассказал, что станет ключевым в борьбе за титул Хэмилтона и Ферстаппена
Хэмилтон: «Леклер растет, он уже превратился в лидера Ferrari»
Семикратный чемпион мира отметил прогресс монегаска
Льюис Хэмилтон / фото - marca.com
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон отметил прогресс Шарля Леклера и то, как монегаск становится лидером Ferrari.
Британца цитирует портал Planet F1:
«Здорово видеть, как Шарль растет, как он превратился в лидера феноменальной команды. Да, конечно, сейчас Ferrari переживает не лучшие времена, но они становятся сильнее. Становятся быстрее и забираются все выше и выше. Они медленно но верно догоняют нынешних лидеров».
Льюис Хэмилтон не считает сезон-2021 самым трудным в карьере.
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