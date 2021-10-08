Хэмилтон: «Mercedes – семья навсегда»

Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images

7-кратный чемпион Формулы-1 пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал об интересе со стороны Ferrari, а также объяснил, почему в свое время отказался от перехода в Скудерию. Цитирует Хэмилтона портал Autosport.com.

Думаю, я уже говорил, что идея перехода в Ferrari подразумевала краткосрочную перспективу. Mercedes – это семья навсегда. Если изучить историю, гонщики, выступавшие с Mercedes, оставались с компанией до 90 лет. Такого нет в других командах и брендах.

Я очень этим горжусь. Кроме этого, мы достигли большего, чем кто-либо еще. Это следствие прекрасной командной работы и преданности, которую я не воспринимаю как должное».