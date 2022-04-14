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Хэмилтон: «Мы должны помогать украинцам – семьи убивают, женщины и дети сталкиваются с насилием»

Семикратный чемпион Ф-1 призвал помогать народу, который атакован рашистами
Автоспорт Формула-1
15:40
Хэмилтон: «Мы должны помогать украинцам – семьи убивают, женщины и дети сталкиваются с насилием»
Фото: PET_Motorsports

Семикратный чемпион Ф-1 пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в своем Instagram призвал мир сплотиться и продолжить оказывать украинцам помощь:

Я молюсь за народ Украины. Сила, которую демонстрируют украинцы в такие непростые времена, поражает. Мы должны поддерживать их и подбадривать.

Семьи переезжают, находятся порознь… Или их убивают… Украинские люди, особенно женщины и дети, сталкиваются с насилием и нуждаются в нашей помощи.

Напомним, что в текущем сезоне Хэмилтон лишь единожды побывал на подиуме – на Гран-при Бахрейна.

Олег Шумейко-младший
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