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Хэмилтон: «Нас отправили на трассу с одной единственной целью. Это не гонки»

Гонщик Mercedes подверг критике проведение Гран-при Бельгии
Автоспорт Формула-1
08:30
Хэмилтон: «Нас отправили на трассу с одной единственной целью. Это не гонки»
Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в Instagram выступил с критикой в адрес дирекции гонки в связи с их действиями на Гран-при Бельгии.

После того, как старт заезда изначально был отложен из-за дождя, участники провели в боксах больше трех часов. После этого руководство приняло решение выпустить гонщиков на трассу, дать им проехать два круга за машиной безопасности, после чего завершить Гран-при.

«Сегодня мы увидели настоящий фарс, а единственными по-настоящему проигравшими в этой ситуации оказались болельщики, заплатившие немалые деньги за билеты. Конечно, никто не мог бы ничего сделать с погодой, но в нашем распоряжении имеется достаточно сложнейшего и высокоточного оборудования, чтобы своевременно получать информацию. И почти с самого начала было ясно, что погодные условия не изменятся.

Нас отправили на трассу с одной единственной целью. Мы проехали два круга за машиной безопасности – не имея возможности отыграть или потерять позиции, возможности что-то показать болельщикам. Это не гонки.

Нам нужно было просто сразу все отменить, не рисковать гонщиками, а самое главное – как я уже говорил, вернуть деньги болельщикам».

Результаты Гран-при Бельгии.

Рене Тер Велде
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Льюис Хэмилтон Mercedes Гран-при Бельгии

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