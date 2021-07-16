Хэмилтон: «Наш результат стал следствием отличной командной работы и поддержки фанатов»

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Великобритании:

Red Bull был очень быстрым во время практики. Но мы сохраняли нацеленность и сосредоточенность.

Первый круг был отличным. А второй казался еще лучше, но мы немного упустили в последнем повороте. Когда я видел фанатов, все это напомнило мне мой первый поул в 2007 году».