Хэмилтон вырвал у Ферстаппена победу в квалификации Гран-при Великобритании
Хэмилтон: «Наш результат стал следствием отличной командной работы и поддержки фанатов»
Британец выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
Фото: пресс-служба Формулы-1
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Великобритании:
«Я очень благодарен за то, что мы видим здесь фанатов. Нам вас не хватало весь год. Когда попадаешь на Гран-при в Сильверстоуне и видишь полные трибуны, получаешь энергию. Наш результат стал следствием отличной командной работы и поддержки фанатов.
Red Bull был очень быстрым во время практики. Но мы сохраняли нацеленность и сосредоточенность.
Первый круг был отличным. А второй казался еще лучше, но мы немного упустили в последнем повороте. Когда я видел фанатов, все это напомнило мне мой первый поул в 2007 году».
Напомним, результаты пятничной квалификации – не равно места в гонке. Завтра пройдет первая в этом сезоне спринтерская квалификация, по итогам которой сформируется стартовая решетка воскресной гонки.
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