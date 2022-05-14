Хэмилтон – о городских Гран-при: «Люди важнее, чем исторические трассы»

Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон сравнил городские Гран-при Формулы-1 с историческими гонками.

Британца цитирует портал Motorsport:

Мы можем приехать на край света, где будет очень мало людей, не особо удобное размещение, не лучшая среда для нас как личностей. Классно пилотировать на исторических трассах, но люди важнее.

И болельщики действительно создают зрелище. Мы поняли это во время пандемии: из-за пустых трибун атмосферы вообще не было – как на тестах. Пилотировать в таких условиях не очень приятно. Теперь же мы видим сотни тысяч зрителей, они заряжены, энергичны, взволнованы и стремятся узнать больше.

Я считаю, что фанаты – сердце нашего спорта, они его создают. Кроме этого, гонки в городах, где мы можем погрузиться в среду, действительно оказывают влияние. К примеру, я люблю Nürburgring, но какого-либо разнородного сообщества там нет. Там мы не влияем. В Майами мы можем что-то сделать. Я встретился с детьми различного происхождения – теперь они хотят изучать инженерные и естественные науки. С моей точки зрения, это гораздо круче».