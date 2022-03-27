Хэмилтон – о Гран-при Саудовской Аравии: «Не могу дождаться, когда уеду отсюда»

Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление на Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.

Британца цитирует GrandPX.news:

Что касается машины, то она была нестабильной и неуправляемой. Не могу все списывать на сторонние факторы, мы просто не угадали с настройками. Нам нужно разобраться в этом вопросе.

Я не могу дождаться, когда уеду отсюда и вернусь домой».