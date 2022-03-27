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Золотая коллекция бокса

Хэмилтон – о Гран-при Саудовской Аравии: «Не могу дождаться, когда уеду отсюда»

Семикратный чемпион мира призывал к бойкоту этапа из-за ракетного обстрела Джидды
Автоспорт Формула-1
13:00
Хэмилтон – о Гран-при Саудовской Аравии: «Не могу дождаться, когда уеду отсюда»
Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление на Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.

Британца цитирует GrandPX.news:

«Попытка бойкота? Я здесь не для того, чтобы комментировать это. Мы работаем вместе, как единая группа. Мы обсудили это и приняли соответствующее решение.

Что касается машины, то она была нестабильной и неуправляемой. Не могу все списывать на сторонние факторы, мы просто не угадали с настройками. Нам нужно разобраться в этом вопросе.

Я не могу дождаться, когда уеду отсюда и вернусь домой».

Льюис Хэмилтон побил сразу два рекорда на Гран-при Бахрейна.

Рене Тер Велде
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Льюис Хэмилтон Mercedes

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