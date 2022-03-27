Хэмилтон впервые за 5 лет вылетел в первом сегменте квалификации
Хэмилтон – о Гран-при Саудовской Аравии: «Не могу дождаться, когда уеду отсюда»
Семикратный чемпион мира призывал к бойкоту этапа из-за ракетного обстрела Джидды
Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление на Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.
Британца цитирует GrandPX.news:
«Попытка бойкота? Я здесь не для того, чтобы комментировать это. Мы работаем вместе, как единая группа. Мы обсудили это и приняли соответствующее решение.
Что касается машины, то она была нестабильной и неуправляемой. Не могу все списывать на сторонние факторы, мы просто не угадали с настройками. Нам нужно разобраться в этом вопросе.
Я не могу дождаться, когда уеду отсюда и вернусь домой».
Льюис Хэмилтон побил сразу два рекорда на Гран-при Бахрейна.
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