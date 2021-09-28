Хэмилтон – о конкуренции с Расселлом: «Это шанс показать свои навыки»

Семикратный чемпион Формулы-1 рассказал о противостоянии с молодыми гонщиками в 2022 году

Льюис Хэмилтон / фото - skysports.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал Sky Italia о противостоянии с Джорджем Расселлом и другими молодыми гонщиками в 2022 году.

Что думаете о новом поколении? Джордж Расселл в следующем сезоне станет вашим напарником.

«В новом поколении есть выдающиеся таланты. Это здорово – в том числе и потому, что я должен спросить себя – как выдержать вызов?».

Потому что вы на десять лет старше.

«Да, я гораздо старше. Они ничего не боятся и находятся в прекрасной форме. Мне нравится наблюдать за их пилотажем. Я надеюсь, что все еще буду заслуживать свое место здесь и смогу ответить им как можно эффективнее. Я сосредоточен на этом».

Беспокоитесь ли вы, что – простите – возраст может стать вашей слабостью? Придется адаптироваться к новым правилам, и на бумаге молодежь должна освоиться быстрее. Пугает вас это или нет?

«Я не боюсь, если честно. Вероятно, болиды сблизятся по скорости, гонки станут более напряженными, так что мастерство пилотов будет играть большую роль. Поэтому я хочу остаться в Формуле-1 – это шанс показать свои навыки. И я с нетерпением этого жду. Думаю, мой настрой поможет команде добиться прогресса – я понимаю, чего хочу от машины, где можно извлечь скорость. Расселл уже очень быстр, но, конечно, он будет учиться у меня, потому что я дольше выступаю в Формуле-1. А я могу тоже учиться у него. У меня нет никаких проблем с тем, чтобы учиться у более молодого гонщика. Я ничего не боюсь и просто хочу побеждать. Я считаю, что с возрастом приходится больше работать над физикой, больше тренироваться. В молодости нужно меньше усилий. Когда я приехал в Монцу как пилот GP2, то мог есть пиццу, пасту, мороженое».

Льюис Хэмилтон стал первым пилотом в истории, который выиграл 100 Гран-при Формулы-1.