Хэмилтон – о победе в Катаре: «Все получилось достаточно просто»

Пилот Mercedes до предела обострил борьбу за титул чемпиона Формулы-1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на первом в истории Гран-при Катара. Слова семикратного чемпиона мира приводит пресс-служба Формулы-1:

«Все получилось достаточно просто в том смысле, что борьбы впереди не было. Конечно, мне нравится, когда приходится прорываться через пелотон, однако сегодня нам были нужны эти очки, и команда проделала очень достойную работу. Мне не терпится посмотреть повтор гонки, чтобы понять, что случилось позади меня – я не очень понимаю, почему возникли проблемы с шинами, но наверняка из-за поребриков. Я очень рад заработать эти очки, сезон просто потрясающий. Я выиграл две гонки подряд – на данной стадии сезона это прекрасно и поможет настроиться на ближайшие два этапа».

В личном зачете Хэмилтон сократил отставание от Ферстаппена до восьми очков. До конца чемпионата остались два Гран-при – Саудовской Аравии и ОАЭ.

Напомним, Фернандо Алонсо впервые за семь лет финишировал на подиуме в Формуле-1.