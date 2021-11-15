Хэмилтон – о жесткой борьбе с Ферстаппеном: «Такой и должна быть битва за титул»

Льюис Хэмилтон / Фото: Twitter Mercedes

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с Максом Ферстаппеном на Гран-при Бразилии:



Когда он ехал впереди, то в целом мог показывать тот же темп. Я бы сказал, особенно в последнем секторе, поскольку было очень-очень сложно преследовать и хорошо выходить из 12-го поворота. Так что оказаться в его DRS было непросто. Даже если я попадал в зону крыла, то располагался слишком далеко.

У меня появился шанс в четвертом повороте, но я не смог завершить маневр, он не сработал. Я использовал этот опыт и постарался не повторять ошибку. Я настроился на то, чтобы вернуть позицию.