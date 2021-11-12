Хэмилтон объяснил, в чем уступает Ферстаппену в этом сезоне

Льюис Хэмилтон / Фото: Twitter Mercedes

Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон заявил, что в этом году болид Mercedes не является лучшим в пелотоне, а также поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии:



Полагаю, мы выступали настолько хорошо, насколько могли. Конечно, мы будем прикладывать усилия – посмотрим, получится ли выжать из машины больше. В прошлый раз в Бразилии они показали невероятную скорость, и мы ожидаем, что победить их будет очень трудно. Но кто ищет, тот найдет.

В этом году нам подрезали крылья, и, безусловно, с операционной точки зрения было сложно улучшить болид. Мы просто постараемся подобрать идеальные настройки, а это непросто. Нелегко настраивать машину. Думаю, у всех ситуация похожа – к болиду этого года тяжелее подбирать настройки. Сложно это объяснить, не хочу вдаваться в подробности.

Напомним, что многие команды столкнулись с организационными проблемами перед этапом в Сан-Паулу. Благо все обошлось.