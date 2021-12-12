Ферстаппен: «Целью было выиграть титул – и теперь мы это сделали»
Хэмилтон: «Огромные поздравления Ферстаппену и его команде»
Британец обратился к новоиспеченному чемпиону Формулы-1
Льюис Хэмилтон / фото - skysports.com
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон поздравил своего соперника Макса Ферстаппена из Red Bull с завоеванием титула чемпиона Формулы-1.
Британца цитирует formula1.com:
«Во-первых, огромные поздравления Максу и его команде.
Я считаю, что мы прекрасно выступали в этом сезоне, очень упорно работали. Мы отдали все силы, не сдавались, и это самое главное».
Макс Ферстаппен в сумасшедшем противостоянии обошел Льюиса Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби.
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