Хэмилтон опередил Ферстаппена на 2 сотые в третьей практике Гран-при Саудовской Аравии

Впереди – квалификация

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей практике Гран-при Саудовской Аравии. На втором месте оказался Макс Ферстаппен, который отстал от британца чуть более, чем на 2 сотые секунды. Третий – Валттери Боттас.

Результаты третьей практики Гран-при Саудовской Аравии:

Позже сегодня, 11 декабря, пройдет квалификация.

В общем зачете Ферстаппен и Хэмилтон имеют одинаковое количество очков, но нидерландец находится выше благодаря большему количеству побед в сезоне. Таким образом, если по ходу гонки оба пилота сойдут или финишируют за пределами топ-10, то чемпионом мира впервые в карьере станет Ферстаппен.