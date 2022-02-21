Боттас не верит, что Рассел составит конкуренцию Хэмилтону
Хэмилтон ожидает отчет от FIA о расследовании Гран-при, в котором у него «отобрали» титул
Сообщалось, что от итогов расследования зависит продолжение карьеры Льюиса
Фото: Mercedes
Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон ожидает отчетов от FIA о расследовании Гран-при Абу-Даби, по итогам которого британец проиграл титул Максу Ферстаппену:
Я не видел этого отчета. Я не думал, что он уже вышел, но мне не терпится увидеть его результаты, и я надеюсь, что все смогут ознакомиться с ним и, возможно, лучше все понять. Я думаю, что в конечном итоге, как и во всем, нужно понять, где мы ошиблись, чтобы двигаться вперед в позитивном ключе.
Ранее британские СМИ сообщали, что от результатов расследования зависит будущее Хэмилтона в Ф-1.
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