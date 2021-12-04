Ферстаппен превзошел Хэмилтона в третьей практике Гран-при Саудовской Аравии
Хэмилтон: «Первый ряд Mercedes в Саудовской Аравии – невероятный результат»
Пилот «Серебряных стрел» – об итогах квалификации в Джидде
Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии, по итогам которой он вместе со своим напарником Валттери Боттасом будет стартовать в первой линии. Цитирует Хэмилтона портал Sky Sports.
«Тяжелая трасса. В практиках мы показали скорость, но по какой-то причине в третьей тренировке и особенно в квалификации темпа не хватало, я испытывал проблемы с шинами. Мы взяли первый ряд, это невероятный результат, мы очень упорно трудились. У нас эпичное взаимодействие с Валттери, он лучший напарник.
Парни из Red Bull были очень быстрыми. Очевидно, они поработали над настройками и сегодня показали скорость».
Напомним, Ферстаппен признался, что разочарован исходом квалификации.
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